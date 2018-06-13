美甲店椅驚見大面積經血 客疑嫌維修費高拒賠反嗆...

2018-06-13 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼？一名從事美甲業的女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，一名女性客人的經血不慎染上工作室內的座椅，原本態度不錯的對方，可能是聽到更換坐墊需要1500元，認為價格不合理，直呼「請你不要得寸進尺」，讓女網友氣得上網爆料。

女網友表示，事發當天該名女性客人來做手，過程中相處得不錯，沒想到對方起身後，「椅子上一大灘的經血」，趕緊請她去廁所處理，對方出來也有道歉。女網友指出，因為沾染到的面積太大，加上「椅子材質是布的，裡面是海綿會吸水，所以完全清洗不掉」，於是想說換坐墊，對方也同意負擔費用。

女網友提到，事後她帶著椅子去一間店家詢問報價，她覺得2500元有點高，所以去另外一間，獲得1500元報價，她覺得價錢合理，便跟該名女性客人說需支出多少錢。女網友也貼出雙方對話截圖，圖中可見，起初對方態度不錯，還說願意賠新的椅子、提供吧台椅的款式挑選，但疑似是看到1500元加運費200元，覺得不妥、委婉地說，「其實這價格也是還能買一張新的椅子」。

女網友提到，她向女客解釋，「美甲客座椅通常都2千初，原本這張椅子我們髮廊經理說，當初買4000多」，不過因為椅子底座很穩，也很好用，所以想說先換坐墊就好。女客見狀回應，「我可能只能幫你出1200元的錢，抱歉；但我可能之後沒辦法就來你這做美甲，抱歉」。

女網友提及，後來她決定自行吸收運費，告知對方只要出維修費即可，沒想到女客反問，「你一定要這麼硬？我之所以不想來，要是不小心或別的客人又弄髒你的座墊，又要花一筆錢。請你不要得寸進尺，我已經想要賠你一個新椅子加座墊」，並稱「你覺得海綿清洗需要這麼貴嗎？」、「海綿根本就不是很好的材質喔」、「我也是一直很有耐心地跟你溝通，有些人根本不會想再繼續跟你講賠償的事，你的椅子，我自己找怎麼洗，但洗完了我不會再去你這裡消費」。

女網友應答，不只是海綿清洗的問題，布也要換掉，女客再回「你的椅子不知道用了幾年，你跟這椅子是有那麼多感情喔？那是你不知道要用什麼清潔劑，我還送你一個品質很好的新座墊加新椅子，這你竟然不要，要舊的椅子」。女網友也不客氣地回，美甲客座椅需要方便久坐，「不然您怎麼坐的那麼舒服，坐到連自己的月經來了，還沒感覺、還不想離開座位呢？」並請對方有疑問，可以去詢問行情價。

女網友直言，女客弄髒美甲椅，使其他客人無舒適的椅子坐，得出借自己的靠背椅，她則坐在圓板凳上，幾天下來腰很痠，無法替客人做太複雜的款式，衍生的營業損失也都自行吸收，讓她覺得頗辛酸，感嘆「明明不是我弄髒的卻要我負責」。

該篇抱怨文，也在「爆怨公社」引發熱烈討論。網友留言「很誇張」、「這樣的量這麼多完全無感？」「弄壞了就是要賠」、「最後她賠了多少？」「1200收下，請她以後也不用再來了」、「除了截圖內容，還是要聽聽另一方的說法」。