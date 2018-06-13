午後全台由南而北變天 吳德榮：梅雨鋒恐徘徊一週

西南氣流所集結的雲系正在南海，逐漸向北移動，午後全台天氣由南而北開始轉變，局部地區將有豪雨發生，雨恐持續一週。（資料照）

2018-06-13 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）晨西南氣流所集結的雲系正在南海，逐漸向北移動，午後全台天氣由南而北開始轉變，局部地區將有豪雨發生，雨恐持續一週，建議民眾把握中午前的好天氣。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今（13日）上半天各地晴朗穩定，西半部高溫達34度左右，北部因北方有中層雲系通過，一早就呈現多雲的天氣型態，午後西南氣流前緣抵達南台灣，南部、東南部天氣先轉變，再逐漸向中部擴展，北部今日影響較小，明（14日）起「梅雨鋒」滯留台灣附近，再加上「西南氣流」，天氣相當不穩定，局部地區將有豪雨發生。

吳德榮指出，降雨並非同時、且非連續下個不停，對各地而言，中間還是會有強弱間隔，甚至於岀現短暫的空檔，而真正的威脅是由「中、小尺度對流系統」所發展而出的雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等「劇烈天氣」，當此類對流系統若不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態，恐產生「致災性豪雨」，由於「中、小尺度對流系統」必須等時間更近的模擬資料及運用遙測（雷達、閃電、衛星）資料輔助，才有可能預測，預警時間不長，請民眾一定要隨時注意氣象局發布之特報。

這次典型「滯留鋒伴隨西南氣流」的大氣型態，將延續多久？吳德榮說，依目前模擬資料顯示，雨直到下週二（19日）的預測仍未有明顯改變，下週三（20日）起滯留鋒逐漸北移，西南氣流稍見減弱，但「不確定性」仍大，應持續觀察。