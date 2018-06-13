誇張！國小教師傳用癌症分類學生 反映得寫悔過書

2018-06-13 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名家長向媒體投訴，孩子就讀忠孝國小，校內一名女老師以成績高低將學生區分成「上等、中等、下等人」，其中「下等人」又細分「癌症一期、二期、末期」，家長表示若老師得知小朋友回家反映，還會要求寫悔過書，家長多次向教育局申訴，卻未獲得改善，只好將孩子辦轉學。

《蘋果日報》報導，台中忠孝國小一名學童的家長投訴，指稱去年孩子5年級上學期時，一名女老師用成績當作依據，「將學生分為上等、中等、下等人，還把下等人又分為癌症一期、二期、末期」，且時間長達「半年」。

報導指出，該名家長表示，老師曾在全班面前指出，「某某某學生你是癌症末期，你成績不行以後上大學也會被當！」家長提到，若學生回家反映，「老師得知竟會要求學生寫悔過書」認錯道歉，例如「我跟老師、爸媽說的都是不是事實」等字句。

報導提到，該名家長提及，其孩子被歸類為「下等人」，遭到「言語霸凌」已「長達半年」時間，並指小朋友變得害怕上學、脾氣暴躁。家長表示，「去年底開始多次向教育局申訴，情況也沒有改善」，讓人「忍無可忍」，今年3月替孩子轉學。

報導提及，忠孝國小教務主任葉鎂鳳回應，該名教師在校服務6年，不僅關心學生，風評也不錯，強調老師是以「比喻」方式「鼓勵同學」、「僅發生過一次」，會請家長至校溝通，必要時請老師、家長互動。

報導引述，教育局專委王淑懿證實，「4月初有接到家長申訴」，也有與學校、該名年紀30歲出頭的代理老師溝通。王淑懿透露，校方表示情況「已經改善」，該師也「坦承曾用等級、癌症期別分類學生」，經學生反映後，就沒有再犯。