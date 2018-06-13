大華科大售產求生 校產恐成競逐目標

位於新竹縣芎林鄉的大華科技大學。（記者蔡孟尚攝）

2018-06-13 07:57

教育部要求大華科大將財產信託

〔記者劉力仁、林曉雲、楊雅民、蔡孟尚／綜合報導〕大華科大因招生狀況不佳，生活應用科技、數位內容科技等科系3年前已遭到停招，校方也因傳出財務危機，亟欲引進外部資金活水。目前留美博士陳志光團隊、敏實集團都傳出有意願接手，甚至彼此競爭，但因此暴露私校校產，恐成土地買賣活靶的灰色地帶，教育部昨已發公文要求大華科大將財產信託。

陳志光團隊質疑敏實資金來源

陳志光團隊成員表示，大華科大有土地不動產可以出售，陳志光團隊擬向大華購買不動產並投注資源參與學校經營，雙方於6月1日簽訂合作備忘錄後，依商場慣例，委託專業人員對大華的資產、負債、重大契約等事項調查。依備忘錄第五條規定，陳志光團隊於調查期間有獨家交涉權，未經陳同意，大華科大不得與第三人進行協議及談判。

陳志光經營團隊強調，抱持回饋台灣之心拯救高教危機，未來一定可以雙方約定改善大華科大財務及教學品質。

不料，大華校方於調查期間另與敏實集團簽訂契約。敏實集團為中國最大汽車零組件廠，陳志光團隊質疑，敏實雖為台商企業，但在中國具有巨大的商業利益，恐因此影響台灣高教技職教育。

敏實：與中資沒有關係

敏實集團發言人吳中純則表示，敏實董事長秦榮華是台灣人，1992年在中國寧波創立小工廠，至今在全球有43個工廠，是全球百大汽車零組件供應商，賺的是全世界的錢，和中資一點關係也沒有。

吳中純說，當初董事長會想回台灣辦學，是想買學校後引進德國技職教育，在台灣培育年輕人才，年輕學子畢業後，可直接進入敏實上班。

秦榮華好友、福邦創投董事長黃顯華表示，敏實返台投資是他力邀的，秦榮華想在台灣打造汽車零組件研發園區，但需要有個學校，才會想投資大華科大。

大華科大校長李右婷表示，校方與兩個企業的合作協議中都簽有保密條款，她不能違法談論細節，但可以保證，校方與企業的合作均依照法律和主管機關教育部規定，有具體結果也需呈報教育部核定。

針對大華科大先後與兩個企業集團簽約引發的紛爭，李右婷解釋，這只是程序上的先後問題，並沒有毀約背信，校方也持續和這兩個企業洽談中，相信釐清一些疑慮，爭議就會化解。

大華：不影響師生權益

至於敏實集團準備投資大華科大的資金來源，李右婷指，這麼大筆的企業投資，國家法律和主管機關都會有嚴格規定，校方和企業的合作也需要經過教育部核定，一切攤在陽光下，接受檢驗。學校仍維持教學正常化，不會影響師生權益。