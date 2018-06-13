媲美五星級和牛宴！ 李登輝源興牛試吃登場

李登輝（左）培育台灣和牛源興牛，由李登輝基金會秘書長王燕軍（右）陪同參觀牛舍。（資料照）

2018-06-13 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝退休後發豪語「要養出台灣和牛」，以三芝故居「源興居」將台灣和牛命名「源興牛」，日前「源興居生技公司」舉辦試吃宴，讓許多賓客讚嘆「媲美五星級飯店和牛宴」。

周刊王報導，日前「源興居生技公司」在歐華酒店舉行第一次年度股東會，隨後展開「源興牛試吃宴」，包含劉泰英、黃石城、戴春發和陳振川等12位常務董事出席。這場試吃宴主要品嘗前菜「源興牛舌」和3道主「燉源興牛腹肉越南風味高湯」、「肋眼薄片牛肝菌菇燉飯」、「源興牛肉漢堡排」。

董事王燕軍表示，這3道主菜烹調方式最簡單，最容易出現在一般家庭餐桌上，源興生技是在培育適合台灣飲食的新牛種，希望能走進一般家庭。王燕軍說，未來民眾吃到的源興牛應以料理包為主，只要將其加熱就能食用。

報導提到，大多賓客對源興牛讚不絕口，評價源興牛的油花分布雖然無法和日本和牛的「大理石紋」相提並論，油脂分部仍不夠均勻，且肉質鮮味略高、無法達到入口即化的境界，較無鮮嫩多汁的滋味，但能夠嘗到肉本身的甜味、油脂不膩，股東大為讚賞。