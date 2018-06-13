變天！由南到北轉有雨 各地雨勢愈晚愈強

今日隨著滯留鋒面以及其所伴隨的西南氣流逐漸北移，全台各地中午前後將由南而北逐漸轉為有陣雨及雷雨天氣。（資料照）

2018-06-13 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕今日隨著滯留鋒面以及其所伴隨的西南氣流逐漸北移，全台各地中午前後將由南而北逐漸轉為有陣雨及雷雨天氣，隨著西南風加強，各地雨勢愈晚愈大，提醒民眾外出時一定要攜帶雨具。

中央氣象局提醒，各地雨勢越晚越強，將有局部大雨或豪雨發生，局部地區甚至不排除有豪雨等級以上的強降雨；由於適逢大潮，都會區及低窪地區也要慎防短時強降雨所造成的淹水或積水現象，民眾應做好防汛準備工作。

另外，今日西半部、包含蘭嶼、綠島在內的東南部地區、恆春半島及澎湖、金門容易有8至9級強陣風，且西南部、東南部、恆春半島及澎湖有長浪發生的機率，民眾前往海邊活動應留意安全。

今日空氣品質部分，北部及中部空品區為「紅色提醒」；雲嘉南、宜蘭、馬祖、竹苗、澎湖地區為「橘色提醒」 等級；高屏空品區、花東及金門地區以「普通」等級為主

週四（14日）開始到下週二（19日）受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，甚至局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨，也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 30 28 ~ 33 28 ~ 32 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）