06/13 各報重點新聞一覽

2018-06-13 06:11

自由時報

AIT新館啟用「台美關係 推升到新高度」

美國在台協會（ＡＩＴ）昨舉行內湖新館落成典禮，美國國旗升起搖曳，美國國徽高掛新館大門。特別貴賓、美國國務院教育文化助理國務卿瑪麗．羅伊斯為此盛事訪台出席典禮，與蔡總統及ＡＩＴ理事主席莫健等人一同為新館揭幕。羅伊斯強調，台灣是美國重要的貿易與文化夥伴，而新館不只是鋼筋水泥建築物，更象徵廿一世紀美台關係的穩固與活力。

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川金會：朝鮮半島無核化

美國總統川普昨與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性高峰會，晤談氣氛和諧，雙方會後簽署聯合聲明，確認「朝鮮半島完全無核化」等四大共識，惟未述及「可驗證」、「不可逆」等程序，遭批評內容空洞，但川普多番稱讚並指信任金正恩，美方停止美韓聯合軍演，並暗示韓戰「很快就會結束」，希望「有朝一日」美軍能撤離南韓。

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大華科大欠債2億多 兩派搶買

私校再傳經營危機！位於新竹縣芎林鄉的大華科技大學財務陷入危機，負債逾二億元，近日薪水發不出來還向校長借支，更爆出兩路人馬擬「搶買」學校，因校地均是自有地，為避免金主是為搶奪校地利益而來，教育部昨緊急發公文要求大華科大將財產信託，以維護二千多名學生的權益。

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蘋果日報

川金會聯合聲明 北韓去核

美國總統川普與北韓領導人金正恩，伸著手從長廊的兩端走向對方，兩人長達12秒的握手，不僅是美國和北韓領導人73年來的首度會面，更宣告全球注目的「川金會」正式展開。兩人會後簽署4項協議，同意共同朝朝鮮半島去核化努力，兩人的歷史性會面，也將讓原本對立的美國、北韓兩國關係破冰。

歷時9年啟用 AIT新館維安嚴密

歷時9年，美國在台協會（AIT）內湖新館昨終完工啟用，內部維安嚴密。美方派出國務院主管教育文化助卿羅伊斯等高官參加，羅伊斯致辭說，「美台之間或許隔了一座海洋，但共享的信念、價值和信任，為雙方塑造堅實的合作基礎。」總統蔡英文強調：「AIT新館的啟用，台美關係未來將持續譜寫出更好更令人振奮的新章節。」

聯合報

川金會歷史破冰 聯合聲明承諾朝鮮半島無核化

美國總統川普和北韓領導人、國務委員長金正恩十二日在歷史性的新加坡「川金會」簽署聯合聲明，北韓承諾將致力做到「朝鮮半島」無核化，美朝建立新的雙邊關係。川普還在隨後的記者會說，未來將停止美國與南韓聯合軍演，希望有朝一日將駐韓美軍撤回美國。

蔡總統：AIT新館 美台關係穩固象徵

美國在台協會（ＡＩＴ）內湖新館昨天舉行落成典禮，美國主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯特別來台，代表美國政府參加活動，她說，新館是美台關係穩固的象徵；蔡英文總統在致詞時表示，這是堅定彼此在實踐台美共同目標的信念，台美關係將譜出更令人振奮的章節。

中國時報

興戰易 和平難

川金會取得歷史性重大突破，美國總統川普和北韓領導人金正恩12日簽署協議並發表聯合聲明，為朝鮮半島無核化及美朝關係正常化跨出一大步。金正恩承諾「朝鮮半島完全無核化」，川普則承諾為北韓提供「安全保障」，另表示會停止美韓聯合軍演，並在不久後聯合中國宣告韓戰結束，川普表示他會在適當時間訪問平壤，也會在白宮迎接金正恩到訪。

端節豪雨 中南部慎防釀災

今日下半天雨來了！中央氣象局指出，即日起至下周一端午節，受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。

  • 美國在台協會內湖新館昨落成，美國在台協會理事主席莫健（左起）、助理國務卿瑪麗．羅伊斯 、蔡英文總統、國務院海外建築業務局默色大使與美國在台協會處長梅健華等人共同揭幕。（記者張嘉明攝）

    美國在台協會內湖新館昨落成，美國在台協會理事主席莫健（左起）、助理國務卿瑪麗．羅伊斯 、蔡英文總統、國務院海外建築業務局默色大使與美國在台協會處長梅健華等人共同揭幕。（記者張嘉明攝）

  • 美國總統川普和北韓領導人金正恩，12日在新加坡嘉佩樂酒店舉行歷史性高峰會，這是兩人首次會晤。（路透）

    美國總統川普和北韓領導人金正恩，12日在新加坡嘉佩樂酒店舉行歷史性高峰會，這是兩人首次會晤。（路透）

  • 大華科技大學財務陷入危機，負債逾2億元，兩路人馬擬「搶買」學校。（資料照）

    大華科技大學財務陷入危機，負債逾2億元，兩路人馬擬「搶買」學校。（資料照）

  • 受間歇性大雨影響，嘉義縣道159甲線光華村路段邊坡，突然滑落一個約10噸重的巨石，險象環生。（記者曾迺強攝）

    受間歇性大雨影響，嘉義縣道159甲線光華村路段邊坡，突然滑落一個約10噸重的巨石，險象環生。（記者曾迺強攝）