06/13 各報重點新聞一覽

2018-06-13 06:11

自由時報

AIT新館啟用「台美關係 推升到新高度」

美國在台協會（ＡＩＴ）昨舉行內湖新館落成典禮，美國國旗升起搖曳，美國國徽高掛新館大門。特別貴賓、美國國務院教育文化助理國務卿瑪麗．羅伊斯為此盛事訪台出席典禮，與蔡總統及ＡＩＴ理事主席莫健等人一同為新館揭幕。羅伊斯強調，台灣是美國重要的貿易與文化夥伴，而新館不只是鋼筋水泥建築物，更象徵廿一世紀美台關係的穩固與活力。

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川金會：朝鮮半島無核化

美國總統川普昨與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性高峰會，晤談氣氛和諧，雙方會後簽署聯合聲明，確認「朝鮮半島完全無核化」等四大共識，惟未述及「可驗證」、「不可逆」等程序，遭批評內容空洞，但川普多番稱讚並指信任金正恩，美方停止美韓聯合軍演，並暗示韓戰「很快就會結束」，希望「有朝一日」美軍能撤離南韓。

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大華科大欠債2億多 兩派搶買

私校再傳經營危機！位於新竹縣芎林鄉的大華科技大學財務陷入危機，負債逾二億元，近日薪水發不出來還向校長借支，更爆出兩路人馬擬「搶買」學校，因校地均是自有地，為避免金主是為搶奪校地利益而來，教育部昨緊急發公文要求大華科大將財產信託，以維護二千多名學生的權益。

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蘋果日報

川金會聯合聲明 北韓去核

美國總統川普與北韓領導人金正恩，伸著手從長廊的兩端走向對方，兩人長達12秒的握手，不僅是美國和北韓領導人73年來的首度會面，更宣告全球注目的「川金會」正式展開。兩人會後簽署4項協議，同意共同朝朝鮮半島去核化努力，兩人的歷史性會面，也將讓原本對立的美國、北韓兩國關係破冰。

歷時9年啟用 AIT新館維安嚴密

歷時9年，美國在台協會（AIT）內湖新館昨終完工啟用，內部維安嚴密。美方派出國務院主管教育文化助卿羅伊斯等高官參加，羅伊斯致辭說，「美台之間或許隔了一座海洋，但共享的信念、價值和信任，為雙方塑造堅實的合作基礎。」總統蔡英文強調：「AIT新館的啟用，台美關係未來將持續譜寫出更好更令人振奮的新章節。」

聯合報

川金會歷史破冰 聯合聲明承諾朝鮮半島無核化

美國總統川普和北韓領導人、國務委員長金正恩十二日在歷史性的新加坡「川金會」簽署聯合聲明，北韓承諾將致力做到「朝鮮半島」無核化，美朝建立新的雙邊關係。川普還在隨後的記者會說，未來將停止美國與南韓聯合軍演，希望有朝一日將駐韓美軍撤回美國。

蔡總統：AIT新館 美台關係穩固象徵

美國在台協會（ＡＩＴ）內湖新館昨天舉行落成典禮，美國主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯特別來台，代表美國政府參加活動，她說，新館是美台關係穩固的象徵；蔡英文總統在致詞時表示，這是堅定彼此在實踐台美共同目標的信念，台美關係將譜出更令人振奮的章節。

中國時報

興戰易 和平難

川金會取得歷史性重大突破，美國總統川普和北韓領導人金正恩12日簽署協議並發表聯合聲明，為朝鮮半島無核化及美朝關係正常化跨出一大步。金正恩承諾「朝鮮半島完全無核化」，川普則承諾為北韓提供「安全保障」，另表示會停止美韓聯合軍演，並在不久後聯合中國宣告韓戰結束，川普表示他會在適當時間訪問平壤，也會在白宮迎接金正恩到訪。

端節豪雨 中南部慎防釀災

今日下半天雨來了！中央氣象局指出，即日起至下周一端午節，受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。