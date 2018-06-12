水利單位斥資數億 加強南台灣河流疏濬、水庫清淤

高屏溪攔河堰進行清淤工程。（記者陳文嬋攝）

2018-06-12 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市6月迄今引水入庫500多萬噸，穩定南台灣供水，水利單位更斥資8億多元，加強3大河流疏濬、水庫清淤，並搶修14處堤防共1萬多公尺，防汛兼抗旱儲水。

南台灣今年降雨量僅歷年同期5成，高雄山區6月有午後雷陣雨，高屏溪流量一度降至每秒28.4噸，今提升至每秒72.4噸，水公司每天支援台南5萬噸清水，對南台灣水情有幫助，但仍未解除旱象。

水利署6月從甲仙攔河堰，引旗山溪挹注南化水庫，累計迄今500多萬噸，尤其一連二天引水達100萬噸，提高南化水庫蓄水率達24%，以穩定南台灣供水。

市府水利局與水利署今年斥資1億6000多萬元，加強高屏、荖濃、旗山溪疏濬，包括高屏溪斜張橋、六龜新威大橋、杉林通仙橋及高屏交界的高美、里嶺大橋上、下游，力拚今年底完工。

水利署七河局斥資5億多元，搶修14處堤防，總計1萬1000多公尺，其中荖濃溪沿岸有4處堤防施工，目前3個受損堤防已完工；桃源區勤和村去年8戶民宅被沖毀，七河局搶修堤防高10米、延長為300公尺，目前已完成8成達防洪標準，並辦理30標開口合約，分布高屏兩地互相支援。

水利署與水公司也斥資2億元，針對高澎南6座水庫、高屏溪攔河堰擴大辦理清淤工程，目前已完成300多萬立方公尺，工程將持續到今年底，以增加水庫蓄水量。