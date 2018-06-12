賴神水煮香蕉難吃？花蓮網友實驗「要用未熟的青蕉才對」

賴神的煮香蕉不好吃？花蓮網友直接做實驗，用青蕉煮熟切片去皮沾醬油，口感像菱角。（網友提供）

2018-06-12 23:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院長賴清德10日晚間在臉書PO文，提到朋友提供的香蕉新吃法，「生香蕉可帶皮水煮，搭配醬油、大蒜，養生又美味」，結果被網友炮翻，丁守中的幕僚楊植斗還在臉書直播現煮現吃。

不過，花蓮有網友今天晚上自己做實驗，發現楊植斗「示範錯誤」！他說，楊做實驗的是黃色已熟的香蕉，導致口感軟爛；至於賴神所提的「生香蕉」指的是皮尚未轉黃、果皮仍青綠的香蕉，未熟的香蕉果肉比較硬，才經得起水煮不會過度軟爛，煮熟後沾醬油「吃起來口感粉粉，像菱角」！

他說，在網路上查過資料，東南亞地區包括菲律賓等國家，香蕉可以水煮後當作主食，而且必須使用「青蕉」，水滾後煮個5、6分鐘撈起來去皮、切片，配蒜頭醬油確實吃起來「像菱角」。

賴清德臉書今晚最新貼文，則舉本報「食譜自由配」中的「蒜蓉香蕉」食譜。賴清德在臉書貼文表示，他貼上臉書給大家參考，卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮。

貼文表示，事實上，香蕉的食用方法本就非常多元，自由時報也曾在2016年6月10日的「食品自由配」專欄中，介紹過「蒜蓉香蕉」的料理方法，與這位民眾推薦的方法類似，讓大家更瞭解香蕉不同的風味；讓我們一起多吃香蕉、挺蕉農，用具體行動支持辛苦的農民。