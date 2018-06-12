1人照顧中障母姊妹3人 韓世傑無怨無悔獲全國孝行獎

2018-06-12 22:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕住高雄市鳳山區的韓世傑在父親病逝15年來一肩扛起家庭重擔，照顧中障母親及姊妹3人，白天備料兼顧家人，晚上夜市賣臭豆腐，努力掙錢維持家計，感恩全家人同住就是幸福，認為路是人走出來的，樂觀面對人生考驗，榮獲今年全國孝行獎。

42歲韓世傑的父親是老榮民，父親退伍後於大樓當清潔工，8旬病逝、迄今15年，留下母親及姊妹3人均是中度智能障礙，由心路基金會協助關懷，母親撿資源回收為生，因65歲年邁行動不便，全家經濟重擔全落在他身上。

韓世傑原本是印刷廠工人，但因白天無法照顧家人，他改到夜市擺攤，賣衣服做生意，卻入不敷出，幸好遇到貴人相助，決定賣臭豆腐，白天備料還能兼顧家人，一週跑多處夜市擺攤，包括瑞北、草衙、舊草衙等夜市，勉強餬口。

韓世傑表示，剛開始一晚只賣幾百元，他想到全家人吃飯成問題，擔心到整晚睡不著覺，幸好天無絕人之路，他努力創新口味，生意逐漸好轉；過程中一度被人欺凌，有攤商看他是菜鳥，故意找他麻煩，經他主動示好才化解。

值得一提的是，母親生病不會表達，一度因肚子痛送醫急救，才驚覺膽囊發膿要切除，他晚上擺攤結束，趕到醫院照顧母親，整夜守在病床旁，孝行令人感動；他也曾娶中國妻，以為多一人照顧家人，卻發現對方不愛家人，他認為親人不是包袱，照顧家人更是天經地義，選擇離婚、不讓家人受委屈。

韓世傑表示，父母親過去辛苦拉拔他長大，他懷著一顆感恩的心，生活雖然很辛苦，但他勇於面對、接受，全家人在一起生活就是幸福，將人生考驗視為習以為常，強調路是人走出來的，堅定信念就能走出低潮，未來要讓家人過好日子。