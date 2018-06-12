端午節DIY「耀眼黃金粽」 吃出健康好視力

奇美醫學中心營養科結合當季的蔬果，創意推出高纖又護目的「耀眼黃金粽」。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-12 22:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕智慧型手機發達，現代人普遍成為低頭族，嚴重影響視力，端午將至，奇美醫學中心營養科結合當季的蔬果，創意推出高纖的「耀眼黃金粽」，熱量減半，吃了還可「顧目睭」，院方提供做法，教民眾在家DIY，佳節應景，健康無負擔。

奇美醫學中心營養師劉珮芬表示，傳統粽子的熱量約5、600大卡，相當於1個便當，而其中的維生素B群、維生素C、膳食纖維等含量卻很少，更遑論可以護眼的類胡蘿蔔素。

劉珮芬說，護眼營養素普遍存在蔬果中，以類胡蘿蔔素（包含β-胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素）為主，橙黃色食物中，包含南瓜、黃玉米、黃甜椒、胡蘿蔔、木瓜、鳳梨、香蕉與柳橙等都有。

另外，綠色食物如菠菜、芥藍、地瓜葉、花椰菜、高麗菜等，也含有豐富的葉黃素，以及鈣鎂鉀等營養成分，有助於消除眼睛疲勞，甚至預防視網膜黃斑部的惡化。

劉珮芬指出，一般傳統粽子多以糯米、五花肉等不好消化的食物為主要材料，多吃容易導致胃痛、脹氣的問題，改以全榖雜糧類取代，並搭配蔬菜水果，如含有酵素的木瓜、鳳梨、奇異果…，可改善消不適症狀。

劉珮芬提出「耀眼黃金粽」的做法，首先將圓糯米、蕎麥、栗子、花生洗淨泡水3~4小時與南瓜切末，加入少許鹽調味拌勻備用。接著以胛心肉、香菇和杏鮑菇以五香粉、甘草粉、香菇素蠔油調味備用。再使用植物油將紅蔥頭、蝦米爆香後加入所有材料稍微拌炒（約五分熟），即成餡料。

隨後取兩片粽葉疊合，將浸泡後的圓糯米、南瓜末、蕎麥、栗子、花生、枸杞及拌炒後的內餡包入粽葉中。將粽子放入滾水中，煮2小時即可食用，搭配自製沾醬，熱量低又能幫助消化。