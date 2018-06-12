墾丁負面消息影響投資？ 屏縣府：國賓將進駐大街

開發基地大門緊閉。（記者蔡宗憲攝）

2018-06-12 22:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2013年間BOT甄選開發的墾丁公教會館，當時由國賓飯店集團得標，估計在2016年營運，但當地至今荒煙蔓草，當地謠傳墾丁負面消息影響財團投資，屏縣府觀傳處澄清，飯店因環評問題不斷修正，可望在今年開始動工興建，業者對墾丁觀光景氣仍充滿信心。

位在墾丁大街上的墾丁公教會館BOT案，當年因為正值墾丁國家公園觀光人次逼近千萬，吸引許多包括晶華與老爺酒店等大型飯店業參與，最後由國賓飯店集團得標，當年業者號稱將斥資12億，投入旗下副品牌amba意舍進駐，但開發基地始終無動靜，引發不少傳言。

墾丁公教會館用地位在最熱鬧的墾丁大街中段，早年被戲稱為「黃金蚊子地」，基地面積6374平方公尺，約1928坪，屏縣府規劃以旅館及公教設施為主要開發方式，許可年限50年，當時規劃100多個房間，主要採綠建築並結合墾丁海洋、生態元素，朝環保、生態旅遊發展方向營運。

「目前已經進入審查最後階段。」屏縣府觀傳處處長黃建嘉表示，因為墾丁地區地質特殊，地下遍佈珊瑚礁岩，經營建署審查開發計畫通過，未來挖出的大型珊瑚礁石，將交由墾管處統一儲放，整個開發案已經在墾管處進行建築計畫審查，最快今年開始動工。

黃建嘉指出，因為飯店在房間數量及屋頂游泳池等細目不斷修正，中央進行審查時耗日費時，才會造成開發時程延宕，並非對當地觀光景氣有疑慮，國賓飯店集團多次向縣府強調「對墾丁的觀光業仍有極高期待！」