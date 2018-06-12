勞資協商破裂 台大收回溪頭立德飯店經營權

南投縣溪頭立德飯店因積欠員工薪資，明起台大實驗林管處收回自營。（記者謝介裕攝）

2018-06-12 21:48

〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭立德飯店疑因轉投資失利，導致今年4至6月的薪資發不出來，積欠46名員工，合計約550萬元的薪資，今日勞資雙方在南投縣政府進行第3度協調破裂後，台大實驗林管處也立即透過官網公告，明（13）日起將收回自營，並強調，房價暫不會調整，立德飯店現有員工將優先聘用，善盡保障其工作權的義務及職責。

台大實驗林管處秘書葉永廉說，立德飯店係台大生物資源暨農學院實驗林管理處委託立德旅館事業股份有限公司經營，簽約1次擁有5年經營權，且由業者自負盈虧，立德營運迄今已14年多，對於無法繼續營運一事，該處也深感遺憾。

因此，13日中午12時起將收回自行營運，有關溪頭立德飯店因無法繼續營運所引起之消費者與員工權益議題，該處將盡力協助後續事宜，原有訂單台大將會接手，消費者可電洽（049）2612588；假使已訂房付訂金欲退費方面，則可洽詢立德集團台北公司電話（02）23630858。

南投縣政府社會處長林俊梧指出，對於勞資雙方協調內容及無法達成共識的原因，該處基於保密職責，不宜對外說明，但強調，立德集團董事長林樹波在協商破裂離去時，表明飯店易手後的設備、物品都可變賣，且可拿回2500萬元的履約保證金，允諾錢一到手，一定會優先處理積欠員工的550萬元薪資，該處也希望他能說到做到，善盡企業應盡的責任。