上網罵護理師不專業又白痴 網友圍剿喊：這一定要吉

2018-06-13 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路PO文指控，高醫有名趙姓護理師「不專業又白痴」，點滴打了3次都沒打上，聲稱該名護理師「這種咖需要被公幹」，不過這番話與引來網友砲轟，紛紛支持該名護理師提告，《靠北護理師》也在臉書分享網友留言的截圖畫面，指「白痴」二字的價碼是五萬元。

一名黃姓網友在臉書留言痛罵高醫某護理師是「不專業又白痴的女人」，稱對方趁網友買菜時，完全不解釋就給重病的父親扎了3針，且還都沒有成功，讓她的父親哭訴「點滴打了三門沒能打上」，護士就跑了網友為此痛罵「馬的，這女的根本不配在醫院工作，沒看過這麼沒水準的爛人，這種咖才需要被公幹。」等。

由於黃女公開指名道姓辱罵。網友紛紛反嗆「支持告到底！這種人一定要給點教訓」、「這不肉搜不行了阿」，甚至搜尋黃女的臉書，不過其臉書疑似已關閉，網友為此酸說「嚇到關帳號了吧，有膽來靠北卻沒膽出來面對」、「聽到要告她，可能已經換名字了！」醫師陳志金也在臉書分享，直言「經常是這樣， 貼出來想要公幹別人的， 卻是自己被公幹～想要討拍的， 卻是被罵翻～ 該說這樣的人是缺乏現實感嗎？活在自己的世界。」

《蘋果日報》報導，高醫附院對此表示，該院護理人員都有依標準作業程序執行，不過每個病人因狀況不盡相同，沒辦法保證每次都能一針就成功。針對黃姓網友公開指名道姓詆毀該院趙姓護理師則強調，目前已收集好證據，將保留法律追訴權。