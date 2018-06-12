亞洲髮型化妝美甲大賽 劉姵均帶領子弟兵齊奪冠！

劉姵均奪冠的宴會髮型設計。（劉姵均提供）

2018-06-12 23:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第42屆亞洲髮型化妝美甲國際大賽成績今夜出爐，正修科大妝彩所碩士劉姵均拿下女士宴會髮型設計組冠軍、中山工商應屆畢業生陳怡安少年組女仕宴會公仔髮型冠軍，中山工商2年級盧胤妍獲商業新娘化妝季軍。

該場比賽由亞洲美髮美容協會主辦，為亞洲區重要賽事，今年在香港一連舉行2天，有7個國家、300餘名選手參賽。

劉姵均與盧胤妍在4月22日台灣分區賽中，只取得最佳設計獎獲得決賽資格，盧胤妍難得有開展國際賽機會，想到香港拚總決賽，劉姵均只好捨命陪君子，並利用下課時間密集義務訓練，劉說，盧在比賽中表現沉穩，首度參賽即獲獎，令人欣慰。

陳怡安在台灣分區賽就奪下時尚女士宴會髮型動態與靜態作品組雙料冠軍，陳怡安國小是田徑隊員，國中專攻空氣槍射擊，但因妹妹陳怡如對美容有興趣，她放棄體育，與妹妹就讀中山工商實用技能班，今天如願奪冠，開心地說：「所有辛苦都值得！」

劉姵均先後在中山工商、三民家商任教，培育出上百面金牌選手，18歲就取得乙級證照，21歲就因技優獲聘在高職當指導老師，目前在正修科大攻讀碩士，她在今年5月間也拿到OMC（世界盃美容美髮錦標賽）台灣區國手選拔舞台妝金牌，取得9月間法國決賽門票，這次帶領子弟兵大放異彩，更添信心。