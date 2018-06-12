網傳林園下酸雨源自火力發電廠 市府直呼不可能

網友以試紙測試林園下酸雨，環保局表示，今年pH值正常，是全國第二好。（擷取自鬼島狂新聞）

2018-06-12 22:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕網路瘋傳高雄林園下酸雨來自火力發電廠，環保局今表示，高雄連3年平均酸鹼值正常，今年平均值更是全國第二好，尤其高雄夏天吹南風，且林園位處風頭，林園的西南邊也無發電廠，不可能是火力發電廠造成酸雨。

環保局︰今年酸鹼值全國第二好

網路昨瘋傳有民眾以試紙測出林園下酸雨，直指是火力發電廠造成，影片在網路瘋傳引發議論；市府環保局表示，夏天吹南風，近來又有西南氣流，遠從印度洋一路吹來，高雄成為台灣「風頭」，林園區更是高雄「風頭」，且林園的西南邊也無發電廠，不可能是火力發電廠造成酸雨。

環保局指出，全國16個縣市有19座測站監測酸雨，其中高雄有橋頭、鳳山、小港3座，根據環保署近3年資料，高市年平均PH值都在5以上（5以下稱酸雨），今年1月至6月11日的日平均統計，高市平均PH值為5.95，在16個縣市中排名第二好。

環保局說，酸雨主要來源是空氣中的氮氧化物、硫氧化物，溶解於雨水中形成硝酸、鹽酸，高市硫氧化物去年是4.16ppb，僅標準值的7分之1，氮氧化物去年是15.13ppb，僅標準值的3分之1，兩者均遠低於空品標準，且近年來持續降低中。

環保局表示，酸鹼值可利用石蕊試紙、廣用試紙、酸鹼試劑、PH計檢測，前3種需靠人眼比對顏色，精密度有限，只能判斷大致範圍；PH計是目前氣象、環保單位檢測方式，檢測時需先經過標準溶液校正，確認準確後才進行檢測，儀器可直接顯示數值，準確度及精密度最高。