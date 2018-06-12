要變天了！滯留鋒加上西南氣流 各地慎防豪雨、強降雨

2018-06-12 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕天氣要開始轉變了！明天（13日）受到滯留鋒面與西南氣流影響，全台各地都將轉為有陣雨及雷雨的天氣，不排除有豪雨等級以上的強降雨，提醒大家外出記得攜帶雨具、提防雨勢，並持續留意氣象特報。

氣象局指出，明天全台各地中午前後，將由南而北逐漸轉為有雨天氣，隨著西南風加強，各地雨勢將越晚越強，要留意有局部大雨、豪雨，甚至豪雨以上的強降雨。呼籲民眾避免前往山區及溪邊活動。

此外，適逢大潮，都會區和低窪地區要慎防短時強降雨造成的淹水或積水，並做好防汛工作。滯留鋒面上容易有對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，請民眾留意氣象局特報和即時天氣訊息。

氣溫方面，在鋒面影響下，北部白天高溫約在30度至32度左右，中南部高溫則在32、33度，在雲量增多及降雨之前，還是有些悶熱。

此外，明天開始西半部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門易有8至9級強陣風，台灣西南部、東南部、恆春半島及澎湖有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。

空氣品質方面，明天北部、竹苗及中部地區為「橘色提醒」；雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」等級。在降雨之前，局部區域仍有可能因光化反應導致臭氧濃度上升，使AQI指數達到「橘色提醒」等級。