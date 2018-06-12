日南陸橋、東一街口將闢便道 紓解大甲幼獅工業區塞車

2018-06-12 22:53

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲幼獅工業區通往苑裡交流道與苗140縣道路段上下班尖峰時間交通壅塞，台中市府建設局今日與相關單位舉行會勘，將在日南陸橋下聯外道路與東一街路口開闢便道，解決長年塞車問題，預計打通一條長約50公尺、寬約10公尺穿越橋下的道路，工程總經費約250萬元，預計8月底發包設計，最快年底就能通車。

幼獅工業區是大甲與苗栗縣苑裡鎮地區居民主要就業區域，幼獅工業區廠協會副理事長蔡木成表示，大甲幼獅工業區共有245間中小企業，員工人數約8000人，每天上下班時間，就會造成附近東一街、苗140縣道、苗栗縣田中五路交通壅塞，感謝地主林先生無償撥用約60多坪土地及建設局大力配合工程。

日南里里長曾子容說，幼獅工業區緊鄰苑裡鎮，有許多苑裡居民就業，通往苑裡交流道路段上下班時間常塞車，塞車路段甚至逾1公里，若能打通橋下便道，可以緩解交通。

台中市新建工程處表示，目前市政府規劃要在日南陸橋下聯外道路與東一路路口開闢便道，預計打通一條10米寬、長約50米的道路，之前遇到的問題，是道路對到高架橋梁柱，經副院長蔡其昌服務處協調土地問題後，順利解決問題。

立法院副院長蔡其昌國會特助、市議員參選人施志昌說，為了解決幼獅工業區塞車問題，這半年多以來他主持了數次會勘及協調會，與幸福里里長翁木榮與地主林先生溝通，才能讓工程順利推動。未來道路打通後便可進行車輛分流減輕苗140縣道的壅塞問題，感謝地主無償提供土地。