大學生點亮裝置藝術 鹽埕店家：好久沒這麼熱鬧

2018-06-12 21:36

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學師生於鹽埕區街道點亮裝置藝術，店家稱讚表示，「好久沒這麼熱鬧。」

中山大學師生透過跨領域課程，與店家合辦「鹽夏不夜埕-街區夜間創作展」，在大溝頂、公園路等街區展出「鹽聲」、「茶點」及「RE。Born」等6件裝置藝術作品，在仲夏夜為老街注入創新能量，展覽吸引近5百人參與。

當地里長及崛江商場店家表示，15年前景氣還好，買氣還旺，近年不少店面拉下鐵門，學生舉辦復古市集、導覽活動，為街區夜間帶來少見人潮，好久沒看到晚上這麼熱鬧。

展出作品為學生從地方文史特色出發，例如「鹽聲」取材自鹽埕聲景，表現繁華、沒落及現在鹽埕不同聲音，而「鹽埕找茶」與崛江商場販賣普洱茶「古茶行」合作，利用大溝頂巷弄內狹窄且燈光昏暗特點，改造茶具成為光影裝置作品。

中山機電系大四生林琨翔創作「RE。Born」（重生）豎立在公園路，他表示，此處曾是高雄人熟知的「大五金街」，專門處理高雄港廢棄船隻拆解零件，後來成為南台灣廢五金處理重鎮，利用廢五金及鏽鐵絲組合形塑心臟輪廓，盼重現往日榮景。

中山大學虛擬創業學院助理教授宋世祥表示，鹽埕已有駁二帶來藝文氣息，夜晚仍然缺乏人氣，盼用「設計思考：人文設計與創業」和「活動企劃實務與統籌」兩門課程帶學生走出教室，向業師學習做出藝術成品，為鹽埕夜晚注入活力。