林聰賢喬保價收購剩餘稻穀 民雄農會反對：恐大虧

2018-06-12 20:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會主委林聰賢今天到嘉義縣與多位鄉鎮市農會總幹事討論穩定糧價措施，會後他宣布農民到新港、溪口、大林、水上、鹿草、六腳農會繳交濕穀，農會將以每百台斤930元保價收購含水量30度以下、繳交公糧後剩餘的稻穀；民雄鄉農會總幹事涂文生則指，此舉會造成農會嚴重虧損，除非農委會確定補貼，否則民雄農會不會參與。

涂文生也說，今天林聰賢到嘉義縣討論糧價政策，民雄鄉是重要稻米產地，他卻未收到通知，無法到場表示意見，認為不受尊重，他更認為剩餘稻穀由農會保證收購並不可行，「農會用930元收，糧商會用930元買嗎？」此舉會造成農會虧損。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜解釋，林聰賢臨時到嘉義向農會瞭解稻穀收購作業，是非正式會議，一時無法通知到全數農會總幹事，會後由農糧署再向未到場的農會協商溝通，樂見願意協助進行保價收購的農會為農民著想。

參與會議的太保市農會總幹事黃麗貞反映，太保市農會目前收購量約1成，後續若保價收購的剩餘稻穀過多，稻米市價又未上揚，農會恐會虧損1千多萬元；她說，樂見農委會美意照顧農民，但不應造成農會虧損，請農委會來公文確定編列經費對協助收購的農會進行補貼，太保農會就會啟動保價收購作業。

詳情請見連結：

穩定糧價！農委會協商嘉縣農會 保價收購剩餘稻穀