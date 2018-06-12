台北市打擊非法日租套房 已裁罰者即日起「鎖房」

違法日租套房時常隱身於公寓大樓，讓政府稽查更加困難。（台北市觀光傳播局提供）

2018-06-12 19:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕違法日租套房氾濫，台北市觀光傳播局嚴查，去年一整年裁罰128件日租套房、罰鍰金額高達1977萬元。為從源頭阻絕，觀傳局今日宣布，凡曾列為非法旅館並裁處的黑名單，即日起均將自網路下架或鎖住房源，消費者將無法自網站訂房。而部分因遭裁處歇業的非法旅館如被迫停業，平台業者也將協助消費者轉至其他安全合法之住宿場所。

觀傳局長陳思宇表示，已將歷年曾經裁處的非法旅館名單送請各網路訂房平台業者，「Agoda」初步善意回應，即日起以下架或鎖房無法預訂等方式停止銷售，「Expedia」則表示已慎重處理此事，並將觀光傳播局曾裁處名單送請美國總部法律部審批，近期會有正式聲明。「Booking.com」迄今仍未回應，觀傳局將會持續積極聯絡達成共識。

觀傳局科長陳雅慧說，去年已裁處128件日租、罰鍰金額高達1977萬元。去年11月1日起公布實行「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業、旅館業或民宿行政執行作業要點」，非法旅館將依法被處以10至50萬元罰鍰並勒令歇業，拒不歇業者將連續處以20萬、30萬元怠金後，將執行停止供水供電；經統計自去年11月迄今年5月底止曾經裁處的53件日租案，其中34家非法旅館，趕在將被斷水電之前自行停止營業。

非法旅館遭勒令歇業後，出現無預警歇業，陳雅慧表示，會協調願配合的線上訂房平台協助消費者轉單，在非法旅館停業前即協助已訂房的消費者轉至其他合法旅館，避免旅客流落異鄉無處可歸，迄今近200件。

由於日租常隱匿於公寓大廈，陳思宇說，將持續依法裁罰非法日租，更將鎖定惡行重大的非法經營業者，會同警察局、消防局及建管處辦理聯合稽查，從源頭管理。