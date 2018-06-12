越南又發生「排華」暴動？ 前台商：其實是「反中」

越南昨（10）日爆發反中示威，有民眾高舉NO CHINA的標語。（歐新社）

2018-06-12 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕越南昨（10）日爆發反華示威，包含胡志明市、芽莊、河內、峴港等地都有當地民眾抗議，甚至發生流血衝突，原因則是擔心建立「新經濟特區」會遭到中國投資者「宰割」。但有前越南台商用自身經驗指出，用排「華」示威其實根本不符合實情，實際情況應該是反「中」，質疑用「排華」這樣的字眼是自己嚇自己、假新聞。

越南包含首都河內、第2大城胡志明市在內的多個地方昨日爆發示威抗議，有大批群眾到公家機關和政府建築前發起抗爭，甚至拿石頭亂扔一通，過程中甚至引發流血衝突，據外媒報導指出，這次的抗爭導火線是越南政府打算設立經濟特區，並允許外商的租地年限延長到99年，比以往一般租地期限是50年放寬許多，最大受益者則是中國，但民間對中資非常反彈。

曾經歷過2014年越南排華大暴動的前越南台商甯其遠在個人部落格發文指出，對於台灣媒體將近日的暴動又冠上「排華」的名號，他頗不以為然，甚至認為這根本可以說是假新聞，因為越南人民針對的對象是中國人，雖然也有人認為有用中文字招牌的台資工廠在2014年也被遭到攻擊，但甯其遠說，真正的問題出在，這些工廠雇用了大量的中國籍幹部，且這些中幹平日作風就很跋扈，2016年時更曾經發生，台資鞋廠老闆質疑中籍幹部長期貪污，竟遭中幹持刀刺死，中幹還砍傷二名在場的台幹的事件。

甯其遠說，「對暴民及越南地方政府來說，不管你的老闆是什麼國籍，你平常以中國的姿態壓我，現在我就因為中國的身分搞你。」他認為雖然很多網路消息或新聞報導都將當地的排華情緒描述的很強烈，但2014年發生排華大暴動時，他身穿印有中文的衣服去街上跑步，根本沒發生什麼事情，他也質疑有些工廠的小老闆或幹部事後受訪時把遭遇說得很可憐，甚至有人宣稱在垃圾桶躲了兩天，但他認為這可能只是想誇大自己的功勞與苦勞，或是避免護廠不力而遭質疑。畢竟當年的暴動共有6人死亡，其中1人是因不知工廠失火，不幸死在宿舍，其他5人則是台塑建廠的中國外包建商員工，因認為自己人多，與暴民爆發對打混戰。至於台灣人的死亡人數，則是0。

甯其遠也指出，許多東南亞國家近年都受到中國不斷擴張勢力的壓力，與中國有不同程度的緊張關係，並強調，華人是種族名稱，中國人是人的國籍，在越南也有許多華裔越南人，用排華實在太不準確，更別說是2014年或是近日發生的暴動，更不是所謂的排華。

越南包含首都河內、第2大城胡志明市在內的多個地方昨日爆發示威抗議，有大批群眾到公家機關和政府建築前發起抗爭，甚至拿石頭亂扔一通。（法新社）

越南政府打算設立經濟特區，並允許外商的租地年限延長到99年，有民眾在上街示威時高舉NO CHINA 99的標語。（法新社）