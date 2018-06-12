預防兒少遭受暴力 新北研發風險預警模型

2018-06-12 19:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣兒少受虐案件層出不窮，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心與智庫驅動公司合作，建置「兒少保護案件暴力風險預警管理模型」，透過大數據資料分析兒少受虐風險，協助第一線社工人員審慎處置，避免兒少再次受害，此項研究獲得首屆「總統盃創新黑客松卓越團隊獎」。

社會局長張錦麗表示，此次研究是雙北市跨部門與跨領域合作，整合衛福部保護資訊系統的資料，分析兒少在家庭中的受虐風險因子，建構出舊案再受虐的風險預警模型，可有效預防6成兒少再度遭受暴力。

主持研究的智庫驅動公司知識長謝宗震博士表示，團隊從衛福部撈出104年至106年雙北市的接案評估表等資料，找出1年內回頭通報的個案有何種特性，例如是否有受虐紀錄？家庭成員過去是否有受家暴紀錄？家庭是否有能力和意願保護兒少安全？是否有經濟需求等，並加上家庭成員的藥酒癮分析。

新北市家暴防治中心主任許芝綺表示，從預警管理模型研究發現，每年6月放暑假前和9月收假後，以及連續假日，是兒少保護通報的高峰，也是「回頭客」的主要落點，預警模型能夠幫助第一線社工人員在接案或處遇時，更精確掌握和判斷，減少兒虐事件發生。

市長朱立倫表示，希望這套預警系統推廣到全台灣，減少兒虐事件發生。