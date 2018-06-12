岡橋污水廠首期工程試車中 月底通水日理2萬噸污水

岡橋污水廠首期工程試車中，預計本月底完成測試通水，可日處理2萬噸污水。（高雄市政府提供）

2018-06-12 19:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕岡山橋頭污水處理廠第1期工程目前進行試車，預計本月底完成測試通水，每日可處理2萬噸污水，高雄市長許立明今天前往視察，表示工程完工，將有效改善阿公店溪、典寶溪河川污染問題。

許立明說，污水下水道因埋設於地底下，被稱為「看不見的建設」，縣市合併前，大岡山、橋頭地區幾乎沒有設置污水處理，為改善環境衛生問題，市府立即規劃污水主次幹管、分支管網、用戶接管，及最重要的污水系統心臟「岡山橋頭污水處理廠」等建設，自2013年起預計10年間投入100億建設經費。

另營建署已核定「岡橋與楠梓污水廠再生水評估案」，未來將可提供工業用戶產業用水，利用再生水的循環使用，解決產業用水需求，也不會排擠一般民生用水。

水利局指出，高市的用戶接管率從縣市合併前的25.67%，至今成長至41.6%，管線佈設總長度達1391公里，目前已完成岡山及橋頭區污水主幹管及部份分支管，配合岡橋污水廠完工後，接續將於今年完成2000戶用戶接管，岡橋污水廠該廠全期每日可處理5萬噸污水，第1期工程完工每日可處理2萬噸污水。