淡水農會「栗子南瓜」比賽 新增甜度、口感評比

南瓜盛產季節來臨，淡水農會今天早上舉辦全新北「食用南瓜組」比賽，冠軍由深坑農友黃金城脫穎而出。（記者陳心瑜攝）

2018-06-12 19:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕南瓜盛產季節來臨，淡水農會將在6月22日舉辦全國大南瓜比賽「夏日萬聖節金瓜派對」，分為重量組、品質外觀組、創意組以及食用南瓜組，今天早上搶先舉辦「食用南瓜組」比賽，由深坑農友黃金城奪下冠軍。參賽的得獎南瓜將於6月23、24日在淡水捷運站後方金色水岸廣場展出。

淡水農會表示，今年的栗子南瓜競賽增加甜度與口感的評比標準，糖度佔30%、口感佔20%、外觀形狀佔30分、表皮色澤佔20分，合計100分，同分者以外觀形狀所佔分數之高低為錄取依據，再同分者以表皮色澤分數高低為依據。

淡水農會指出，今年因梅雨季延遲，使得栗子南瓜不論是外形色澤或甜度口感都在水準之上。今年價格維持和往年一樣的一斤50至60元。

淡水農會表示，由於「栗子南瓜」味道香甜口感佳、深受民眾喜愛，成為近年農會主力推廣種植的食用南瓜品種，農會多年輔導之下，產值與種植面積都大幅提升。

此外，淡水區農會年年開發南瓜周邊產品，堅持「一年一新品」，過往曾開發南瓜麵條、南瓜麵線、南瓜濃湯和南瓜調和米粉等產品，今年則和龍口食品推出「滬尾南瓜冬粉」，可在淡水農會超市選購。