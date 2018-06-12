新竹縣計畫打造台灣原生種植物保育基地

新竹縣的國際環境教育園區萬坪綠地將在台灣原生植物保育協會支持下，成為台灣原生植物的保種基地。（記者黃美珠攝）

2018-06-12 19:18

［記者黃美珠／竹縣報導］位於新竹縣中正空氣品質淨化區內的「國際環境教育園區」，在台灣原生植物保育協會主動發起會員一起出錢出力下，將作為台灣原生植物的保種基地。該協會新竹分會把這號稱萬坪綠地的現場，除人行步道，規劃出6個區域依不同特性來栽種台灣原生種植物，有：海濱植物、誘鳥植物、寄主與蜜源區、香草植物、民俗植物、以及回收雨水的水池，希望藉此認識台灣原生種植物及其相關生態的重要性。

該協會常務監事陳世揚說，他們計畫在這裡栽種下1萬多棵包括喬木、灌木、草本以及藤本的原生植物。首次大規模動員植樹就計畫在今年10月28日，目前透過會內的號召，已經有許多人捐款要贊助這個「保種任務」，也期待有更多的企業一起共襄盛舉，即使是非會員也可以參與種植跟贊助，他們的種樹活動其實準備了不少原生植物要教大家如何種植。

陳世揚還說，未來3年，該協會還要帶著大家一起來照顧這些種下去的樹苗，並訓練志工把環境教育的課程帶進這個他們暱稱為「新竹環保公園」的環境教育場所內，希望讓這個公園成為全國的示範公園，也是全國第1座真正的國際環境教育的公園，成為未來全新竹的環教場域所在，期許有1天可以因此名揚國際，成為新竹人的驕傲。

新竹縣政府環保局局長黃士漢直言，這個國際環境教育園區佔地1.5公頃，原先是墓地，經過該局整理成為「百源福神」所在，也是新竹縣中正空氣品質淨化區。如今台灣原生植物保育協會主動想要幫助，把這個原本就具有慎終追遠意涵的場域，轉變成為台灣原生植物的保種基地，他對協會自動自發的努力非常感佩。

而為了這個保種基地的建置，該局從今年4月開始，也以每月1場生態講座的方式，跟該協會合作，跟所有有心人一起認識台灣原生種植物及其相關生態的重要性等，透過講座和屆時植樹活動的現場實作，讓所有人都能一起來重視台灣原生種植物的保育。＃

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