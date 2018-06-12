中壢「溫媽媽」粽暖心暖胃 粽香傳情17年共包2萬多顆粽

中壢「溫媽媽」粽暖心暖胃，粽香傳情17年，圖前左1為家扶基金會扶幼主委張建隆。（記者李容萍攝）

2018-06-12 21:38

〔記者李容萍／桃園報導〕「溫媽媽的粽子來囉！」桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續17年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，12日號召65位志工從備料、綁粽到蒸煮，親手包出1700顆充滿溫暖與愛心的粽子，再以宅配方式將愛滿滿、熱騰騰的粽子送到桃園市100戶弱勢家庭。

「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」從1989年創立至今，每年端午包粽都是重頭戲，「溫媽媽」們拉著鄰居婆婆媽媽一同參與，如今已有100位「溫媽媽」；這群年過半百，有些已70多歲的娘子軍，今天一早從太陽還沒升起時就已經陸續上工，嗡嗡嗡的忙著洗粽葉、備料、蒸米等工作。

志工隊長吳枚芳表示，粽香活動轉眼17年過去了，雖然有些「溫媽媽」眼力差了、體力大不如前，但還相信手包粽子的溫度，和一句鼓舞的話能帶給弱勢家庭力量。

家扶基金會扶幼主委張建隆也說，過去收到粽子的受扶助家庭中，約6成是單親家庭，也有近3成是隔代教養的家庭，大人們忙著生計，加上包粽原物料食材上漲、以及家庭健康因素，已不到2成的家庭會自己包粽子，孩子們也少有機會去享受過節的氣氛，透過「溫媽媽」的粽香溫情延續飄散傳遞，相信可以讓桃園家扶中心的愛與能量深入每個弱勢家庭甚至充滿所有人的心中!