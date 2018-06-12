梅雨明報到 水利署：一手抗旱一手防汛

2018-06-12 19:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第一波明顯降雨梅雨鋒面預估明天起影響台灣。南區水資源局表示，將啟用曾文防淤隧道，水庫處低水位，皆尚有滯洪空間，將「一手抗旱、一手防汛」；第七河川局則準備14個開口契約緊急搶險，並針對高屏溪沿岸寶來等防汛熱點嚴密監控。

第七河川局局長李宗恩指出，梅雨通常最多只有豪雨等級，不像颱風會帶來超豪大雨，不致對高屏溪有太大影響，但去年「0602」豪雨造成勤和路段路基、民宅流失，今年嚴陣以待。

李宗恩表示，進入汛期後就已備妥太空包等相關搶救備料，轄內高屏溪、東港溪備有14個緊急開口契約搶險，一旦發生基腳、消波塊流失及堤防破損等狀況，搶險隊隨即登場；另外4個防汛熱點寶來、六龜、不老及荖濃溪濟公廟，已經加強監控。

第六河川局已將1806個太空包、2萬7908個各型防汛混凝土塊分別存放在17處防汛場，5部大型移動式抽水機整裝待發。六河局表示，針對台南市及高雄市中央管河川排水布袋蓮清除接近完成，清除重點為二仁溪、阿公店溪、三爺溪排水。

南水局今天對轄內高屏堰、甲仙堰等重大工程及所轄各水庫管理中心再次確認查察，南水局指出，曾文水庫蓄水率3.18%且正值低水位，牡丹水庫蓄水率29.22%、阿公店水庫9.24%且適逢空庫防淤期，各水庫尚有滯洪空間。

針對可能豪雨造成水源濁度飆高，南水局表示將協同水公司完成備援設施整備，一旦原水濁度升高會即時啟動包括南化高屏溪聯通管路、伏流水及東港溪原水前處理設備以穩定供水，並密切注意庫區水源濁度變化，適時進行排砂操作以蓄清排渾。

南水局局長黃世偉說，期待後續降雨能改善南部地區水情，今天完成各項準備工作，但氣候變遷降雨強度不確定性高，呼籲大眾適時儲水備用以因應可能突發狀況。