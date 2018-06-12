高雄女監音樂會 張正傑與「美猴王」朱陸豪東西合璧博掌聲

在張正傑（左）大提琴伴奏下，朱陸豪展現京劇武生身段。（圖：中鋼集團基金會提供）

2018-06-12 21:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「張正傑監獄公益音樂會」今天移師高雄女子監獄，並與有「美猴王」之稱的京劇大師朱陸豪及鋼琴家謝婉玲共同演出，古典音樂、京劇曲目相互激盪，大提琴及鋼琴的對話，或猴子詼諧的肢體語言，都贏得收容人熱烈掌聲。

中鋼集團基金會與張正傑攜手舉辦監獄公益音樂會，基金會執行長張秋波、高雄女子監獄典獄長林錦清及女收容人齊聚一堂觀賞難得的演出。張正傑開場時說，了解收容人對古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象，因而演奏知名的聖桑的「天鵝」及朴佩的「塔朗泰拉舞曲」外，特地邀請朱陸豪獻技。

朱陸豪在法國印象派大師德布西的樂聲中，展現出京劇武生身段，唯妙唯肖的猴子肢體動作，博得台下哈哈大笑；此外也在張正傑大提琴伴奏下，唱出諸葛亮「空城計」與項羽的「垓下歌」等京劇曲目，帶給受刑人新奇的體驗。

林錦清讚嘆精彩演出，也感謝中鋼及各界對收容人支持與鼓勵，才得以享受這場音樂饗宴。

張正傑說，1996年被電影「刺激1995」裡古典音樂感動，在法務部與文建會的協助下得以到綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場巡迴演出，第一站在綠島，上台前突然緊張了，因為他沒有看過這麼多「大哥」，但是隨著樂音流瀉，收容人從僵硬的表情，到有笑容，甚至聽到台灣民謠落淚了，讓他印象深刻。

3年前高雄監獄挾持事件，讓他有感而發，在中鋼集團基金會的支持下，去年到高雄監獄演出「大寮歌劇院」，今年在高雄女監接力登場。