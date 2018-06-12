抗議二行程機車淘汰 北港車友串聯17日上凱道

熱愛老偉士牌機車的北港拼布老師周秀惠不僅牆上有3D彩繪，工作室就擺著一輛偉士牌實體車當裝飾。（記者廖淑玲攝）

2018-06-12 20:51

〔記者廖淑玲／雲林報導〕環保署計畫在108年底前淘汰所有二行程機車，引發車友強烈反彈，反對禁二行程機車聯盟發起抗議行動，北港車友也參加串聯，怒責政府「不打老虎，只敢拍蒼蠅」並號召大家17日一起上凱道。

反禁二行程機車的車友組成聯盟，決議號召全台灣二行程車友走上凱道，為自己的權益發聲，雲林地區一群偉士牌車友率先響應，從來沒有上街頭抗議經驗的周秀惠，為了悍衛老車也將第一次和先生及其他車友「走街頭」。

周秀惠今天說，台灣自1959年引進第一批偉士牌機車，當時一輛要價4萬元，可以買1甲農地，仍擋不了偉士牌車迷的熱情，後來改款，但均保有如黃蜂般「細腰豐臀」的外型，在世界機車發展史上有重大意義，如今卻因環保政策面臨禁騎，讓許多車迷難以接受。

熱愛老偉士牌機車的北港拼布老師周秀惠不僅在工作室的牆上有偉士牌的3D彩繪牆，一旁又擺著一輛偉士牌實體車當裝飾並供人合照，希望為老偉士牌請命。

由於太熱愛老偉士牌，拆光零件後的車殼也捨不得丟棄，改裝成特色咖啡桌，如今面臨不能上路，周秀惠說，17日除了她一定會到凱道表達不滿，目前北港地區已有一輛遊覽車要前往，希望政府能聽到他們的心聲。