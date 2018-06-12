家扶基金會 2018自立及志工楷模出爐

2018-06-12 18:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕「吃人一口、還人一斗」，從小失怙的吳金鈕，當年靠著北高雄家扶中心的一路扶助，完成學業自食其力，17年前開始認養與她類似處境的孩童，並與弟弟加入家扶義工行列，今年獲選家扶基金會自立楷模。

吳金鈕有4個兄弟姊妹，她排行老二，父親在她小學6年級時過世，全家生活重擔全落在母親肩上，所幸當時有家扶中心的經濟補助，吳金鈕才能順利完成專科學業自食其力。

吳金鈕工作穩定後，2001年開始展開社會回饋，擔任北高雄家扶中心認養人至今，她內心總是想著「能為扶助孩童們多做些什麼」，因此2003年加入北高雄家扶岡山展愛隊義工行列，協助弱勢兒童課業輔導、愛家服務等工作，曾擔任過義工隊隊長表現優異。

她另與幾位岡展夥伴投入「Wraparound用愛包圍服務方案」，嘗試以一己之力深入家庭，提供更深層的服務，持續十多年的志工服務，吳金鈕視為理所當然、甘之如飴，自認是在享受付出過程中的快樂，希望美好的善意持續傳承、循環下去。

另1990年加入北高雄家扶中心鳳山展愛隊志工的邱瓊月，27年來服務時數多達2143小時，從懵懂無知的社會新鮮人，在志工隊磨練出十八般舞藝，是鳳展隊的靈魂人物，獲頒2011年高市志願服務金質獎、2015年衛福部志願服務銀質獎，今年也獲選家扶基金會志工楷模，吳金鈕、邱瓊月6月23日將在全國扶幼表揚大會接受表揚。