保存木造船技藝 「王船的故鄉」東港擬建造船博物館

東隆宮打造的「典藏用王船」。（記者陳彥廷攝）

2018-06-12 18:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「王船」為東港迎王平安祭典中最具代表性的法器，今年是祭典正科年，屏東縣政府文化處盼保留木造王船技藝，「東港造船博物館先期建置計畫」委託案招標中，文化處副處長曾龍陽指出，東港造王船技術是民間工藝瑰寶，博物館地點若評估可行，「請水」的鎮海公園甚至旁邊海域都可是展示地點。

東港宮及民間七角頭承襲古禮的東港迎王平安祭典儀式完整，文建會（現文化部）位列為國家級無形文化資產，其中每科送王的「燒王船」，足具代表性，每科都得打造工藝繁複的王船，東港因此有「王船的故鄉」美譽，不過船燒完就化，亦難有機會保留。

為讓木造王船技術永傳，東隆宮3年前自行打造「典藏用王船」置於「王船展示館」，並紀錄每個造船的步驟，官方則盼透過「造船博物館」完整典藏地方民俗，發揚地方文化。

曾龍陽說，每3年1科的迎王為地方宗教盛事，木船技術獨到甚至可下水，造船博物館的先期計畫預計透過訪談、紀錄東隆宮及匠師、耆老、文史工作者、七角頭等，盤點、調查各式資源，內容透過抄錄文本、影、音紀錄甚至VR線上展示的方式，在博物館內展出，傳承迎王及造船整個歷史文化脈絡。

「典藏用王船」為正科王船一半大小，造船師謝春成、蔡文化及蔡財安也被縣府審議為「實木王船、船帆製作技術」保存者，但謝春成去年逝世，也突顯傳承的急迫性。

蔡文化及蔡財安日前受訪時，則是對所造王船非常有自信，兩人說，現在木船在市場的應用確實稀少，但他們依古法所打造的木船，確實是「揚帆航行」。