熱忱深入基層 中市南區20年老里長陳仁榮獲內政部特優里長表揚

台中市南區國光里長陳仁榮（右）獲選全國特優里長，接受內政部長葉俊榮（左）表揚。（記者張瑞楨翻攝）

2018-06-12 20:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區連任廿年的國光里里長陳仁榮，獲選為內政部特優里長，今天（12日）北上接受內政部長葉俊榮表揚，他獲得這項獎項的主因，不只是深入基層服務里民，更重要的是積極推動慈善公益，成立光榮愛心基金會並參與數個慈善團體，還結合擔任中市議員的「另一半」邱素貞，一起推動逍遙音樂町南區場次等藝文活動，推動里內軟硬體建設。

南區區長鍾正光說，「為民服務」說起來簡單，但做起來不容易，當里長長達廿年歲月，得不斷接受民意檢驗，還要維持熱忱，陳仁榮堪稱是典範，在服務里民、反映民情部分，要巡查里內道路、水溝、路燈等設施，還要關心弱勢團體與社會福利，在藝文民俗部分，每年舉辦元宵節提花燈巡里祈福、媽祖誕辰里內繞境、端午節包粽子、中秋晚會、重陽節敬老、三官大帝聖誕、歲末寫春聯送春聯等社區活動，還結合擔任市議員的妻子邱素貞，去年爭取舉辦逍遙音樂町南區場次等藝文活動，軟硬體建設兼具。

獲選全國特優里長殊榮，陳仁榮說，他感到惶恐，自己只是盡里長的本分而已，最感謝的是里民讓他有服務的機會，以及妻子邱素貞全力奧援，讓他無後顧之憂，服務更具深度與廣度，打造更幸福與舒適的國光里。