清寒生拿縣長獎 長大想到偏鄉懸壺濟世

2018-06-12 18:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天舉行106學年度應屆畢業生縣長獎頒獎典禮；其中，自強國中張念慈不畏逆境積極進取，並以到偏鄉懸壺濟世為抱負，展現不凡志氣。

縣長獎頒獎典禮今天上午在縣體育館，以哈利波特「奇幻魔法學院」的舞台背景，由東興國小打擊樂團與光明國小舞蹈社表演開場，縣長邱鏡淳親自頒獎給公私立國中小學503名得獎學生。

其中，自強國中數理資優班畢業生張念慈，雖然家境清寒，但從小與母親相依為命的她，求學態度積極，不向環境低頭，曾獲縣內科學競賽國中生物組第二名、獨立研究競賽數理科學類第一名，她將來希望當一名醫生、貢獻偏鄉的抱負，更是難能可貴。

瑞峰國小林敏峰因父親長年在外工作，下課後會和姊姊一起照顧年邁祖父母，為90歲阿公換尿布；允文允武的他，參加校內外書法、田徑等比賽屢獲佳績，在校更擔任自治鎮長與小志工，認真負責的態度，得到師長一致的肯定。

來自五峰鄉原住民部落的施信堯熱衷棒球運動，曾和團隊贏得新竹縣長盃少棒賽亞軍，並在新竹縣中小學運動會國小男子競走賽獲得第六名，他也是學校陶笛隊成員，表現亮眼。

教育處長劉明超希望經由縣長獎頒獎典禮，激勵優秀畢業生，培養主動學習的態度，開展多元智慧。