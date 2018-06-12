亞太遭控違反私校法 董事會：教部調查無重大不法

2018-06-12 17:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市的亞太創意技術學院董事會日前決議於7月底停辦，引發台灣高等教育產業工會及亞太技院教職員團結自救會不滿，並痛批怡盛集團入主後陸續停招、強迫學生轉學、刪減教師研究加給等惡劣行徑不斷，短短2年就掏空校產致停辦。對此亞太董事會今再發聲明，稱依據教育部調查，遭指控部分皆查無重大不法，強調停辦也是萬般無奈。

高教工會及亞太師生自救會日前至教育部前激動抗議，要求原校畢業、保障專任教師3年，但教育部僅承諾會維護學生權益。亞太董事會更發聲明辯稱因「外界社運團體介入，情勢已趨複雜。」在爭議不斷之下，只得「萬般無奈」決議停辦。

而針對外界指控亞太董事會涉違反私校法，刻意停招、逼迫學生轉學、擅將校園作為怡盛集團員工訓練中心、於校內設立營利公司、干預校務等，亞太校方也提出教育部調查結果，指除因未向教育部報備及將學校不動產出租營利，涉違反私校法第49條，列入私校獎補助扣款外，其餘無重大不法，將加強督導。

但亞太師生自救會質疑，教育部一再包庇校方，甚至提出 「停辦，但學生還是可以原校畢業」的說詞為校方開脫，但「學校倒了又如何能授予學位？」強烈要求教育部應保障師生權益，先停招使近千名學生原校畢業、保留師資開足課程，待現有學生畢業後再核准停辦。