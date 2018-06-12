職場、感情出問題 網路太發達惹禍？

2018-06-12 20:32

［記者陳昀／桃園報導］網路時代發達，面對面溝通反而變得難？前陣子情殺案件頻傳，桃園市生命線協會主任張翠華分析，可能現代人習慣用網路溝通，不少人用Line談感情事、已讀不回甚至提分手，都容易造成彼此誤解，或讓對方因得不到理由而自我否定、崩潰，還有不少職場新鮮人與有年紀差距的主管產生代溝，雙方都很痛苦。

張翠華指出，桃園市生命線1995去年來電諮詢問題前3名為精神疾病、家庭問題、職場問題，精神疾病雖能透過服藥控制，仍有過渡期，且換季、生理期或節日也容易情緒低落，必須由專業諮商來輔導、協助，統計有變化的是2016年起，感情問題從前3名退居到第5名，職場問題反而變多。

張翠華指出，觀察各縣市來電諮詢，發現只有桃園市的職場問題持續成長，可能是人口年輕、工商化緣故，尤其很多「八年級生」進入職場適應不良，在學校犯錯可以有機會、被老師原諒，但在職場可能會被指責，加上少子化家長都很疼愛，讓職場新鮮人過得不開心，年紀較大的主管也「很害怕」。

她分析，年輕人因為太習慣用手機溝通，面對面反而不知如何相處，但感情、職場問題都最常發生在年輕人身上，很多人很快愛上對方，卻無法好好說再見，會直接傳Line提分手或已讀不回，對方得不到理由，會自我否定、很難接受，因而做出傻事。

桃園市生命線每年平均有6萬多通來電，但接線志工只有139人、大夜班僅20人，接聽率只有25.44%（1萬3272通）、嚴重不足，且網站、信件留言求助也變多，去年有852件，因此長期發展委員會召集人邱德順今天發起零錢箱勸募，第一波希望招募100家店擺放零錢箱，目前已有50家響應，募得費用將用於志工的專業訓練。