誰都不相信？ 學者：民眾不信任感是警訊

2018-06-12 17:56

［記者簡惠茹／台北報導］民眾認同政府推動科技發展的同時，最為擔憂環境風險，而且對科技傳播的政府、專家、企業和媒體信任度低，國立台灣大學社會科學院風險社會與政策研究中心主任周桂田表示，政府的科技治理要轉型，多做民眾溝通。

國立台灣大學社會科學院風險社會與政策研究中心承接科技部計畫，今年進行「台灣民眾科技風險感知與態度」調查，研究結果發現，整體而言，民眾對科技傳播各行為者的信任度都不高，滿分5分中，民眾信任度依序為專家2.774分、媒體2.532分、政府2.509分、企業2.344分，都沒有達到中位數3分。

周桂田形容，台灣是個遲滯型高科技風險社會，他說，過去政府在進行政策溝通的時候，對於風險考慮比較忽略，資訊透明度不夠、隱匿資訊，例如先前的食安事件等科技爭議，這樣的脈絡下，造成民眾普遍對政府不信任，不分政黨，如果政府科技治理沒有轉型，無論誰執政都不利於台灣推展新興科技創新。

「不能硬推，要多做民意溝通。」周桂田說，過去台灣社會偏向專家政治，以專家判斷做出決策，比較少顧慮到社會擔憂和倫理問題，科技民主可以說是民主化的最後一哩路，台灣科技決策的民主化還不夠，很多決策都是透過專家政治，召集專家委員會進行決策，從食安問題就可以看到，儘管科學上檢驗經過評估，社會倫理上卻不能接受，這是典型的專家政治問題。

歐洲的科學政策體現於程序民主上，周桂田舉例，歐洲國家目前大型科技計畫都會強化跟社會的溝通，例如審議民主、設計共識會議、公民會議、科學櫥窗、科學法庭、世界咖啡館等等，透過多元途徑跟民眾溝通。

周桂田表示，對於專家、政府、企業和媒體信任度低，這是對台灣是很大的警惕，科技創新要根植於社會脈絡，民眾認同度高，社會創新才能往前推進，而民眾擔憂的風險不一定是阻力，反而是一種助力，科技始終來自於人性，為了不造成人類生存危險，將風險考量近來進行科技創新，民眾接受度就會提高很多。