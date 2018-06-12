熱量290大卡素粽教作 銀髮族吃得健康

台中市府衛生局與台中慈濟醫院合辦「花好粽夏慶端午」素粽教作活動。（記者張軒哲攝）

2018-06-12 19:34

〔記者張軒哲／台中報導〕端午佳節將近，民眾憂心粽子熱量爆表，反而成為健康一大隱憂。台中市府衛生局與台中慈濟醫院合辦「花好粽夏慶端午」素粽教作活動，邀請市長夫人廖婉如與台中慈濟醫院院長簡守信攜手示範「健康養生五榖粽」。衛生局指出，民眾享受粽子之際，建議每天至少要攝取3份蔬菜及2份水果，並以無糖茶水或白開水取代含糖飲料，加入「少油、少鹽、少糖、高纖維」健康飲食觀念，攝取足夠纖維，才能吃得健康。

台中市府衛生局主秘邱惠慈指出，與慈濟醫院共同合作，教民眾製作低卡、少油、少鹽，適合長輩食用好咀嚼吞嚥，又能兼顧補充蛋白質及提升膳食纖維攝取的健康素粽。「健康養生五榖粽」，是慈濟醫院營養師依據新版國民飲食指南特別設計的食譜，慈濟醫院營養科副主任楊忠偉說，「健康養生五穀粽」食材包括黑米、16穀米、長糯米各20克，加上豆乾丁一份、香菇1朵、猴頭菇15克、熟栗子1顆與腰果10克。

楊忠偉表示，這次設計的粽子，特色是增加全榖雜糧攝取及粽子的豐富性之餘，以一份豆乾丁取代傳統型五花肉或滷肉，達到國民飲食指南豆魚蛋肉類的需求，堅果增加好的油脂攝取，並以滷過的香菇與猴頭菇增加粽子風味，粽子本身已有調味，建議吃粽子時以原味為主，避免沾甜辣醬或番茄醬加工調味料、鹼粽應避免沾砂糖或糖漿等，以免鈉、糖攝取過量。

銀髮族鄭麗碧說，傳統肉粽不好消化，慈濟「健康養生五穀粽」吃了比較沒負擔。簡守信說，現代人營養過剩，糯米對腸胃道也不好，傳統肉粽常包有五花肉，糯米也經油脂拌炒，1顆熱量可能高達628大卡，相當於約1個滷雞腿便當，這次針對高齡長者營養師設計「健康養生五穀粽」，120克熱量290大卡，讓長輩們可以安心過端午。