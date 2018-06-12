好樣的！台中家商學生統測摘家政群雙榜首

2018-06-12 18:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中家商學生今年挑戰統測成績亮麗，除205名學生總分達600分以上外，包括黃芳慈與楊旻諭更摘家政群雙榜首，兩人強調，讀書沒有捷徑，一步一腳印一定能達標。

台中家商指出，今年學生挑戰統測包括商業與管理群、家政群及外語群等共有205名學生總分達600分以上（滿分700分）；其中家政群更由流行服飾科學生黃芳慈摘生活應用類榜首，幼保科學生楊旻諭摘幼保類榜首。

其中黃芳慈從小愛畫畫，讀流行服飾科後開發出對服裝設計的興趣，原本統測目標僅設定「考高一點」有利升學選擇，沒想到考出667.25分的榜首佳績。

沒有補習的黃芳慈說，她的讀書方法就是「一步一腳印」，有做錯的題目一定要重查課本，了解癥結所在，她說，讀書不能敷衍以對，更不能自以為「不會考」，自行跳過課本的內容不唸，有可能因此錯過重點。

至於楊旻諭升高中時誤以為高職課業比高中輕鬆，加上覺得小孩很可愛，最後選家商幼保科入學，沒想到高職專業科目分科多，功課壓力根本不比高中輕鬆，讓她一度後悔不已。

楊旻諭說，升上高三後她開始訂讀書計畫，每天要求自己一定執行完畢，讀到一半還會回想之前複習的內容，若想不起來就趕快找之前的進度再看一遍，穩紮穩打的她原本考前最好成績考到630餘分，統測一口氣考644.5分，是自己歷來最佳績，更榮登榜首，讓她大感意外。

楊旻諭說，無論高一、高二有沒有認真在課業上，她最想分享只要願意紮實複習，1年的準備時間絕對來得及，千萬不要提前放棄。