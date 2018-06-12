醫病》90歲姊妹治癒C肝 攜手要一起出去玩

2018-06-12 17:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一對高齡90歲與86歲的詹職及詹治姊妹，20多年前被驗出罹患C型肝炎，到處就醫吃藥仍阻止不了肝硬化，面對治療也抱持「活不了幾年」的念頭，直到接受衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典施以口服健保新藥治療，姊妹倆至今已驗不到C肝病毒。詹氏姊妹今日接受院方獻花恭賀，對於耄耋之年重獲新「肝」，感到不可思議，也希望更多C肝長者勇於接受治療。

農業社會時期，偏鄉醫療條件不佳，許多婦女生病，要兼顧家庭及農事，只能就近找密醫「打一針」，但密醫設備簡陋，針頭消毒不善，就容易感染C肝， 陳詩典長期研究，偏鄉C肝患者比都會區高出1成，其中女性又多於男性，讓他深深感受到「C肝是年長女性的病」。儘管醫學進步，但仍有不少年長婦女不願治療，晚年飽受肝硬化之苦。

詹職兒子洪献立表示，20多年前一次健檢，媽媽與阿姨確診C肝，隨著年紀身體出現腹脹、容易疲勞等狀況，多年來看遍彰化大小醫院，吞了不少保肝品都未獲改善，去年8月首度帶媽媽來彰化醫院就診，獲知有口服新藥便爭取療程，沒想到半年後肝指數從120降到正常值30多，也驗不到病毒了。

變得很有精神！詹職說，肝硬化後經常感覺睡不飽，加上年紀大了，不想再折騰，但是熬不過兒子們懇求，抱著一試心情，沒想到竟然治好了，於是也通知妹妹詹治來治療，等她療程結束後，計畫要一起出去玩。

陳詩典指出，以往治療C肝以干擾素為主，但會造成發燒、噁心嘔吐等嚴重副作用，成功率僅5到7成，所以70歲以上長者通常不會考慮治療，近年有了口服新藥，但要價30萬至百萬不等，不少人無力負擔放棄治療，直到去年初健保署將口服新藥納入健保，才讓許多患者看到希望。

陳詩典說，詹氏姊妹雖然年事已高且已肝硬化，但並無嚴重慢性病，故與家屬討論申請口服新藥使用，姊姊詹職服完半年藥之後，驗不到C肝病毒，停藥3個月後再驗也沒有，證實完全痊癒，妹妹詹治目前療程中，預計也能痊癒。