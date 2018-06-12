重審退休所得寄發 超過4百退休師委任訴訟

退休教職員委任工會提起行政訴訟。（記者黃旭磊攝）

2018-06-12 20:04

［記者黃旭磊／高雄報導］公教年金改革退休所得重算處分書寄發，退休教職員收到通知後，委任工會提起行政訴訟，2天來超過4百人遞件。

本週11日起，公立退休教職員陸續收到「已退公立學校教職員退休所得重新審定通知」，部分退休教職員不滿政府未經協商，片面更動退休俸，本週到高雄市教育產業工會等單位遞件，由工會律師進行行政訴訟、訴願及釋憲等後續程序，2天來超過4百人遞件。

高雄市教育產業工會鄭穎聰說，委託人多認為退休俸是在職薪資延遲給付，雇主未經協商片面減付，且金額逐年遞減，「10年後將老殘多病，最需用錢卻苦無老本，情何以堪。」

國立高職退休李姓老師表示，2010年退休至今，月退俸用公文明載金額，扁、馬時代只提到砍18%優惠存款，蔡總統卻毀約更動所得替代率，多數教師不能接受，估計市區有超過1千5百名退休教職員將委任提訟。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平表示，將委任律師協助提起訴訟，而退休老師們也應正視自身損失，把握30天時效提起訴訟，不要讓權益流失。

劉亞平說，一些民間團體打著「草根釋憲」口號招攬退休公教人員加入，宣稱不用訴訟就能要求大法官釋憲，但去年討論公教年改，立院只有30名在野黨立委反對，連釋憲門檻都不到，退休師若對於退休金有疑慮，應依法定程序提起訴訟，最後才得以聲請釋憲。