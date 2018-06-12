台中花博11月登場 舊城區憂無接駁車遊客「過而不入」

2018-06-12 17:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中世界花卉博覽會11月登場，立委黃國書服務處執行長黃守達今日與中區商圈代表憂市府規劃的花博接駁車路線，舊城區的中西區幾乎被排除在外，憂人潮、商潮進不來，齊籲市府增設接駁車進舊城區，讓觀光人潮延伸。

黃守達指出，根據市府預估，台中花博預計可吸引800萬參觀人次，半年展期期間日平均可吸引4萬餘人次到台中；另據台北花博經驗，約可吸引近50萬人次的國際遊客，屆時將湧現龐大的住宿需求。

黃守達指出，花博園區所在的豐原、后里、外埔等區，到去年8月為止，僅有10幾間合法旅館，約可提供800餘房間數。

黃守達說，中區目前有不少特色旅宿業，約有60餘間合法旅館，可提供多達3000多個房間；鄰近西區也有近30間合法旅館，可提供達2000多個房間，中西區加總佔台中市合法旅館2成8的供應量。

但黃守達指出，根據交通局的規劃，目前花博接駁車僅限於台中市的山線、海線、屯區等地區，舊市區包括中西區沒有接駁車規劃，令人匪夷所思。

中區自由路商圈主委陳東揚表示，中區除旅宿產業發達，包括台中火車站、第二市場、台中公園、台中州廳都是著名文化觀光景點，甚至最近推得火紅的河川整治景點綠川、柳川也位於中區，市府卻未規劃接駁車路線，擔心徒讓人潮「路過」。

此外，中區還有知名的包括太陽餅等產業與文化，雖台中火車站就在中區，但也僅是轉運站，沒有接駁車路線，遊客直接往台鐵后里、豐原或大甲站下車，人潮根本進不到中區，盼市府能重新考慮舊城區的花博接駁車路線規劃，不要讓中區從這場花博盛會缺席。

黃守達指出，交通局若能規劃接駁車路線延伸到舊城區，除滿足旅客住宿需求外，更能帶動在地文化觀光及經濟效益，盼能再評估。

交通局長王義川表示，這次花博疏運在火車站周邊的旅次會以火車為主，並會加開班次因應。至於接駁車部分會進行研議。