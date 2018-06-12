烏日舉行第8公墓遷葬法會 今年全市預計遷5座

2018-06-12 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日公所今天舉辦第8公墓的遷葬法會，民政局副局長盧政遠表示，台中市正推動已禁葬超過10年以上的公墓綠化、公園化，去年已遷葬11座，今年預計5座。

烏日區第一公墓位於五光路，去年5月28日起辦理無主墳墓遷葬作業，共起掘18具全數安厝於第九公墓功德堂，在遷葬完成後，便進行第一公墓綠美化，今年初共完成4922平方公尺，原本野草叢生的公墓，轉身而成為一塊綠地，目前已成為光明里里民運動休閒主要場所。

另外，第4公墓位於溪南路，面積有19539平方公尺，目前由台中市生命禮儀管理處今年5月公告，2個月內受理民眾申請起掘遷葬，預定今年年底前將完成無主墳墓起掘遷葬作業，明年將移交建設局設置公園。

今天烏日公所進行第8公墓的遷葬法會，民政局副局長盧政遠、市議員吳瓊華、烏日區長林峰輝等人皆出席，公所表示，該公墓位於五光路，面積有2386平方公尺，目前處於公告遷葬，並預定今年完成無主墳墓遷葬作業，年底前進行綠美化作業。

兩座公墓若完成遷建，綠美化完成，將讓烏日地區再填兩處公園、綠地。

民政局副局長盧政遠表示，市府推動公墓綠美化或公園化的政策，以影響市容或者是交通為優先，去年就已進行11座公墓綠美化或者公園化的工程，今年預計再推5座，包括烏日的第8公墓及大坑的第28、30，打造台中市成為花園城市。