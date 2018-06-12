iBike第三人責任險 登錄騎車即有保障

iBike投保第三人責任險，市府規劃只要登錄騎iBike就有保障。（記者黃鐘山攝）

2018-06-12 17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市iBike今年暑假將達成300站、600公里、9000輛「369」目標，市府交通局長王義川今在議會表示，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，正研議花博前推動iBike第三人責任險，只要登錄騎iBike就有保障。

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、吳敏濟及謝明源等人提案，公共自行車常發生事故，無論是撞傷人或摔車，與其他交通工具發生碰撞，都有保險需求，雙北、桃園及高雄市都已在6月正式投保公共自行車險，要求市府編列預算，推動公共自行車險。

王義川表示，為保障民眾騎乘安全，將納入公共自行車保險，而台中的iBike很多是國中生在騎，所以為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，明年將從第二預備金列300萬元，研議花博前推動iBike第三人責任險，只要登錄騎乘iBike，就可獲第三人責任險的保障。

市議員李榮鴻、陳淑華、吳瓊華、謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、鄭功進、謝明源及楊典忠等人，也提案在大甲、大安、逢甲大學校門口、西屯區溪西圖書館及大墩公園等地，爭取增設iBike公共自行車租賃站，方便市民更多交通便利性及選擇性。

王義川說，iBike建置近5年來，累計租借次數逾1600萬人次，平均每日高達2萬人次使用，iBike已成為市民通勤通學及休閒高度依賴的綠色運具，議員提出建置iBike站，有的站點也完成會勘，明年起會展開新「300站」計畫，有如「369」的升級版，大約要以4到5年計畫實施。