科技教育下鄉 南大為孩子裝上夢想翅膀

學童使用平版電腦撰寫無人機程式 。（台南大學提供）

2018-06-12 18:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為孩子裝上夢想翅膀！國立台南大學協助提升偏鄉學童對於程式運算科技的概念，該校教育學系副教授周保男研究團隊到仁德區文賢國小進行創客教育巡迴輔導，利用小型無人機教導國小低年級學童撰寫積木程式，讓小學生體驗程式設計學習。

這次文賢國小教學對象為2年級學生，主要教導Tynker積木程式的基礎語法，並利用程式語言控制無人機的飛行動作及路徑。學習過程中，學童必須利用平版電腦撰寫程式語法，先針對程式範例進行仿做學習，後續再嘗試自由修改，創造出符合個人特色的程式設計與飛行模式。

周保男表示，研究團隊以南大附小為研究駐地，經由不斷嘗試與修正，已開發出許多無人機的教材模組，並順利導入國小課後輔導活動中，國小學童能藉由程式設計與無人機的結合，提升自我的運算思維能力及立體空間概念，也因此研究團隊希望能將相關經驗傳承至偏鄉師生，借助新興科技的力量，提升偏鄉學童資訊知能。

文賢國小校長蔡玉仙表示，相較於市區型學校，偏鄉小學的教學資源並不充沛，南大教育學系團隊利用無人機為教學主題，讓偏鄉師生有機會學習最新的教學議題及科技。