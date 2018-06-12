新版「iBus_新竹市APP」上線 搭公車還可抽大獎

2018-06-12 17:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處推廣民眾搭乘大眾運輸公具，推出新版「iBus_新竹市APP」，並從15日到24日舉辦舉辦「公車去哪兒」闖關活動，只要民眾利用iBus_新竹市APP，搭乘公車探訪新竹景點、蒐集景點QR-code，就有機會獲大獎，期許提昇公車搭乘人口，讓搭公車觀光旅遊變方便。

市府交通處表示，「iBus_新竹市」5年前上線，但功能較陽春，新版「iBus_新竹市APP」有4大特色，包括使用者介面更友善，並搭配響應式網頁設計（RWD），各種尺寸的行動裝置都會有良好的瀏覽體驗；且系統更穩定，改善原本的資料介接機制，並採購全新伺服器，服務不中斷。

此外，資訊內容也更多元，納入大新竹區公車資訊，包含新竹縣公車及科管局接駁巴士，以及結合台高鐵等交通工具資訊，方便旅客轉乘規劃；最後是功能更強大，包含貼心的到站提醒設定，可切換中英文版本，以及AR導覽功能。

交通處長倪茂榮說，新版的iBus新竹市APP升級後，將吸引更多搭乘公車的潛在族群，市府15日到24日舉辦「公車去哪兒」闖關活動，民眾只要下載「iBus_新竹市APP」，即可獲得一組設備編號，再利用APP搭乘市區公車到指定景點，掃描景點公車站牌上的QR-CODE，就可以解開闖關九宮格的景點圖示，景點包括南寮親子沙灘、隆恩圳、市府州廳、綠園道等，民眾可實際體驗公車APP的方便性，也透過搭公車來認識新竹市。

九宮格景點圖示連成2條線後，就可獲得抽獎資格，獎項包含電競筆電、腳踏車、電玩主機及運動手環等，詳情可洽竹塹交通資訊網官網及「公車去哪兒」網站查詢。

副市長沈慧虹說，舊版的「iBus新竹市」只能查詢市區公車，如今整合國道客運、公路客運、市區客運、園區接駁車、鐵路、高鐵及Youbike，只要1個APP，就可掌握各種大眾運輸動態，使用更方便，歡迎市民來體驗更方便智慧的iBus新竹市APP，搭公車暢遊竹市。