巡視建國市場林佳龍自許「有做事」 議員吐草去年跳電3次

2018-06-12 17:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長林佳龍今天巡視全國最大的公有市場--建國市場，受到攤商熱烈歡迎，還贈送象徵當選的蒜苗、粽子給他，林佳龍自許「有做事，人民就看得到！」並提出「風、水、電、車、錢」5大改善願景，強調台中正逐步蛻變中，卻有市議員鄭功進吐草說，去年夏天建國市場至少跳電3次，希望市府能確保建國市場今年夏季用電都無虞。

獲選經濟部「三星優良市集」的建國市場，前年9月啟用，今年是啟用後第2個端午節，市長林佳龍今天上午前往視察，受到攤商的歡迎，還有攤商趁此機會請求「市長，攤位能不能擺出來一點？」林佳龍的笑容顯得尷尬，沒有回答這個請求。

林佳龍說，依據市府經發局的統計，建國市場711個攤位，從舊市場遷建過來至今，業績足足增加3成以上，假日人潮更多，證明當初搬遷與改建是對的政策，未來還要分成「風、水、電、車、錢」5部分改善，依序為改善通風，增設埋水設施，向台電申請增加用電契約容量，持續增設公車路線及i-Bike租借站，採滿客人增加，攤商就能賺錢。

林佳龍強調，從攤商對他的熱情，證明「有做事，人民就看得到」，改變不是短時間可成，但台中市確實在蛻變中。

不過，市議員鄭功進卻認為，部分攤商反映市長巡視是作秀，不宜在最熱鬧的年節之前，跟著採買民眾湊熱鬧，應該關心日益上漲的豬價、崩盤的蕉價，提出市府的具體作為。

鄭功進強調，建國搬遷到現在，光是去年一個夏天建國市場至少跳電3次，造成攤商心理恐慌與財產損失，高價海鮮損失更嚴重，攤商也不知道如何求償，希望市府應加強供電的配套措施。