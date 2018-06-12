替代役即將退場 校園安全令人憂

教育替代役男（右）對學校提供很大的幫助。（記者詹士弘攝）

2018-06-12 17:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕替代役即將全面退場，其中教育替代役對校園安全及學生上下學交通維護，發揮極大助力；縣議員鍾明馨擔心替代役離開學校後，校園安全將出現漏洞，要求縣府聘用專職人員，以發揮替代功能；縣長李進勇表示，會將引進保全人員等方案納進通盤檢討。

鍾明馨今天在議會質詢表示，雲林縣184所學校過去分配約200名替代役，但因教育替代役將走入歷史，今年起中央只同意偏遠學校申請教育替代役，全縣只剩132名教育替代役男，且走一個就少一個；教育替代役主要肩負學校保全與交通導護工作，未來這些工作得回歸到教職員身上，輪值的教職員每天早上6點多就必須到校園解除保全設定，得等夜光課輔班下課、巡視校園並設定保全後，才能下班。

鍾明馨強調，過去幾年縣府推動把校園變成社區的後花園，把原來的圍牆打掉，改成綠籬或矮牆，使校園變得更不設防，如今替代役又將結束階段性任務，在治安越來越差的現在，他認為縣府應該想辦法彌補替代役離開後出現的人力缺口，特別是國小的部分。

教育處長梁恩嘉表示，雲林光國小部分就有近150所，在後替代役時代，如果要用專人取代替代役的功能，每年可能要增加5、6000萬元人事費；李進勇也表示，校園安全不能打折扣，會納入各種可行方案，整體考量。

各學校對替代役的角色都持正面看法，認為替代役白天在校園巡邏，學生上下學時協助交通安全維護，晚上住在學校裡，對確保校園安全發揮極大功能，讓老師可以專用在教學工作上；學校也表示，過去治安相對較好，現在少子化又治安惡化，校園安全問題更複雜；未來替代役退出校園後，如何銜接他們所留下的工作，將是一大考驗。

替代役男在交通導護工作上，給學校很大的幫助。（記者詹士弘攝）