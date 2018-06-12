議員批樹林車站停車費飆漲 交通局：已發文與台鐵協商

位在樹林火車站南端機車停車場費用漲價，新北市議員陳世榮認為，這讓原本轉乘火車的民眾造成額外負擔。（記者邱書昱攝）

2018-06-12 16:59

〔記者邱書昱／新北報導〕樹林火車站每日平均進站人數約1萬6千人，不少民眾騎機車轉乘火車，車站南端機車停車場，從原先免費到收費一日20元一路漲到平日35元、假日45元，新北市議員陳世榮不滿地說，從樹林到台北的火車票價僅18元，與停車費相比來的便宜，不符合比例原則。

對此，新北市交通局停車管理科代理科長吳政諺表示，目前已經將公文遞交給台鐵，站在鼓勵民眾多搭乘大眾運輸立場，停車費上揚的部分也會以此論述與台鐵及業者進行溝通、協商，希望能夠降價。

曾擔任樹林市長的陳世榮表示，當時為解決民眾轉乘火車的機車、自行車停放問題，由樹林市公所自行編列經費，辦理鐵路局老舊宿舍拆遷補償，在2010年啟用900個機車、500個自行車停車位。

陳世榮指出，由於停車場租期到2014年底，市府交通局未與鐵路局續約，而鐵路局收回辦理招標委外經營收費，原先免費的停車場自從收費後便一路飆漲，造成火車通勤族額外負擔。

一名住在樹林區的陳姓小姐坦言，除非外面找不到位子或是下雨才會進去停車，她也認為停車費用漲幅有點大，尤其假日的費用直逼一杯飲料。

吳政諺說明，該停車場的土地管理所有權屬於鐵路局，因為合約到期台鐵希望收回自行管理，過去免費停車經常造成亂停及報廢車丟棄，所以採收費管理確實能改善，對於漲價問題會要求台鐵說明原因，交通局也將於火車站周邊會勘，找尋適當的閒置空間以增設停車格。