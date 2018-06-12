北港武德宮送4000平安粽 祝家扶學子金榜題名

雲林家扶準備考生准考證影本及粽子置放在供桌上，祝福「包中」。（記者廖淑玲攝）

2018-06-12 16:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「吃平安，敖讀冊」，北港武德宮昨天送出4000顆平安粽，並與雲林家扶受助學生在文昌帝君殿祭拜，廟方還送大家文昌帝君加持的文昌卡，祝福每個家扶學子金榜題名「包中」。

北港武德宮結合雲林縣飛耀協會、雲林縣婦幼協會、雲林縣議員蔡岳儒分送4000顆「武財神平安粽」和夜光小天使、雲林家扶中心北港區受扶助戶、鎮內弱勢家庭分享。

武德宮總幹事陳再良說，廟方分送端午節平安粽已連續7年，今年加碼守護家扶考生，希望藉由文昌帝君加持的文昌卡，庇佑學子學業進步、金榜題名，讓人感動的是，孩子們也為全班其他學生填寫文昌卡祈福，完全不藏私。

雲林家扶中心主委陳燦勳指出，雲林家扶扶助北港、水林、口湖等鄉鎮近240戶家庭、450名兒童，家長們為了拚家計，端午前夕還是得認真工作，沒有時間包粽過節，感謝北港武德宮及蔡岳儒攜手送愛到家扶。

蔡岳儒表示，感謝這群默默付出的志工，讓家扶與夜光班的孩子都能在學業上獲得文昌帝君保佑，尤其是68名國三與高三應屆考生都能獲得加持包中，考生將「文昌卡」、粽子過爐祈福，再帶回平安粽和家人分享。

飛耀協會理事長莊志勤說，今年平安粽由在武德宮駐點7年四川籍「總舖師」吳舜宣掌廚，Q彈、味好、料實在，特別感謝大家及社會各界的支持。

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